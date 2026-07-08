ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਰੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ

ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਰੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 8, 2026 at 9:53 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪਿੰਡ ਭੂੰਡੇਵਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੂੰਡੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਧਰਨਾ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਜੰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਨਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਡ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ।"- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ
"ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
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