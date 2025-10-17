ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ PTM ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ BP ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੀਪੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।