ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ PTM ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ BP ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

Mission Swasth Kavach
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ((Etv Bharat))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

PTM ਦੌਰਾਨ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ (Etv bharat)

ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Mission Swasthya Kavach
ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ((Etv Bharat))
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬੀਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਏਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੀਪੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ।"

Mission Swasth Kavach
ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ((Etv Bharat))

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

