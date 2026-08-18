ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ 'ਗੋਆ': ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ 'ਗੋਆ': ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ' ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਗਾਤ। ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ?
Published : August 18, 2026 at 1:40 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਗੋਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਹਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਡੈਮ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸਪੀਡਬੋਟ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ'
ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਗੋਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਡੈਮ ਝੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਡੈਮ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਮਰੋਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਝੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
"ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ"
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਲਾਨੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਡਬੋਟਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿੰਨੀ-ਗੋਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੈਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"