Explainer: ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ? ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 19, 2026 at 6:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 'ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? 1882 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1882 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ?
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 'ਸੰਸਦ' (Parliament) ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਫੀਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 (ਕਈ ਵਾਰ Ex-officio ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 92-93) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ - 49: ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ - 15 ਮੈਂਬਰ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਕਲਟੀਜ਼ - 6 ਮੈਂਬਰ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ - 8 ਮੈਂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ - 8 ਮੈਂਬਰ: ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 8 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ - 2 ਮੈਂਬਰ: ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ - 2 ਮੈਂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ - 36: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ 36 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ - ਲਗਭਗ 8-10: ਇਹ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
- ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (DPI), ਕਾਲਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (VC)
- ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ
ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ
ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2026 ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ?
2026 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "2026 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (Autocratic) ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"
ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸੈਨੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ E-1 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ, ਸੈਕਟਰ-11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।" ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
"ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"- ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1158 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇ।"
ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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