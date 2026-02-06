ETV Bharat / state

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ; ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਾਰ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

skull found Jalandhar
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀ ਮਿਲੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 6, 2026 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਖੋਪਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਐਸਆਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਜਲੰਧਰ ਖੋਪੜੀ ਮਿਲੀ
JALANDHAR CRIME NEWS
ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਜਲੰਧਰ
SEVERED HEAD RECOVERED JALANDHAR
SKULL FOUND JALANDHAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.