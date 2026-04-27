ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 27, 2026 at 10:15 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਲੋਹੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੀਤਾ ਮੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਅਜਾਬ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।"
"ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਏ ਨਜ਼ਰ"
ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਨੀਆ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।