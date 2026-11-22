ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰੰਗ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਸਵੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਿਆਮ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 22, 2026 at 12:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਿਆਸਤ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ
ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਰਚਾ 'ਚ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ, 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ, 1984 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਲ ਕਲਰ, ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਅਤੇ ਐਕ੍ਰੇਲਿਕ ਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲਾ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।