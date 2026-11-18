ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ, ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨ!, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ!
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 5:29 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਢਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਰਪਾਲ ਲਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।"-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਿਸਾਨ
'ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀ'
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਪੌਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਨਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।"-ਕਿਸਾਨ
ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਭਿੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
"ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਝੋਨਾ ਤੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸਾਡੀ ਵਿਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ।"-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਕਿਸਾਨ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ?
ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 188 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 183 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"
"ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਹੋਰਨਾ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।"-ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ,ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਓਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਨਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
"ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 210 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਘੱਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।"-ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ,ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਿਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ : 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ !
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ