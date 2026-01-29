42 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਮਾਨ
200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ...
Published : January 29, 2026 at 12:42 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
'ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ'
ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ' ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।'
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।- ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ,ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ
'ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ'
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਕਰੀਬ 40 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ, 4 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, 1 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀ ਸੜਕ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।'
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।- ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
𝐈𝐧 𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡, 𝐀𝐦𝐫𝐢𝐭𝐬𝐚𝐫 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐭𝐬 𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨-𝐚𝐫𝐦𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞 (𝐕𝐃𝐂) 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬… pic.twitter.com/9VF2LmBEBH— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) January 29, 2026
'ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ'
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।