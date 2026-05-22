ਆਪ MLA ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਆਪ MLA ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : May 22, 2026 at 8:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ'
ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ,ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।"
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ… ਫਿਰ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਡਰ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ AAP MLA ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ ਵੱਲੋਂ MC ਚੋਣਾਂ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ AAP ਪਾਰਟੀ ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।"
