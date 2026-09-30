ਸਵਾਲਾਂ ਚ 'ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ', ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ !
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 30, 2026 at 5:16 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਬਾਰਡਰ) ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ।"-ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਇਲਜ਼ਾਮਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਆਪ' MLA ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "10 ਸਾਲ ਤੱਕ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਆਪੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੇ, ਆਪੇ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ।
"ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।"-ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ,ਵਿਧਾਇਕ 'ਆਪ'
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ (ਚਿੱਟਾ) ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ BSF ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। "
ਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।"