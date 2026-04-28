ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਭਖਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ

ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਭਖਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 28, 2026 at 3:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ DFCCIL ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
Strongly condemn the serious intelligence failure that led to a cowardly #blast attempt on the Delhi-Rajpura railway track near Shambhu last night.— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) April 28, 2026
It is clear that no preventive action was taken despite a specific threat being received days earlier.
This comes after multiple… pic.twitter.com/YXeGbF6EKn
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੋਏ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।"
👉 Massive explosion on the Shambhu–Ambala railway track, tracks damaged, body mutilated, train services halted— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) April 28, 2026
👉 After Sirhind blast and suspicious recovery in Gurdaspur, repeated incidents raise serious security concerns in Punjab.
👉 What is Chief Minister and Home Minister… pic.twitter.com/P7Dpi0dXes
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸ਼ੰਭੂ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ-ਪਟੜੀ ਤਬਾਹ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ‘ਚ ਬਲਾਸਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ ਮਿਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ! ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ-ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ! ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ-ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ। MPਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ “ਗੱਦਾਰ” ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ-ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਸੂਬਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ! ਕੱਚਾ DGP ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ‘ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ-ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ!" ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ-ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੋਗੇ? ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।"
Punjab has woken up to two disturbing incidents of killing of two persons in Batala and a bomb blast on the railway track between Rajpura and Shambhu in Patiala district.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) April 28, 2026
These are ominous indications. The hard earned peace is at stake in Punjab. With the Aam Aadmi Party…
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"
Repeated blasts on railway tracks in Punjab first Sirhind, now Patiala are not isolated incidents, they are a pattern.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) April 28, 2026
From damaged freight corridors to injured loco pilots, serious security lapses are staring us in the face. Yet the @BhagwantMann government remains in denial.…
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹਿੰਦ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਤੱਕ, ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਓ!"
Strongly condemn the grave intelligence failure behind last night’s cowardly attempt to target the Delhi–Punjab railway track near Shambhu.— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) April 28, 2026
It is deeply disturbing that despite a prior threat alert, no preventive measures were taken. Such lapses are unacceptable.
Accountability…
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਸ਼ੰਭੂ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ…ਸਰਹਿੰਦ ‘ਚ ਬਲਾਸਟ…ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ … ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਵਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦਰਦ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ' ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ! ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ CM ਜਵਾਬ?"
The incident of a bomb blast on the Delhi–Rajpura railway track near Shambhu last night reflects a serious intelligence failure and deserves strong condemnation. It is evident that despite prior threats, if no effective preventive action was taken, it raises serious questions… pic.twitter.com/r3GudAcsO8— Singh Sahib Giani Harpreet Singh (@J_Harpreetsingh) April 28, 2026
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
#WATCH | Chandigarh | On Punjab Rajpura-Shambhu railway track blast, Punjab minister Harpal Singh Cheema says, “…Our Intelligence Agencies are investigating the matter. Action will be taken against those found guilty.” pic.twitter.com/VF7q400pux— ANI (@ANI) April 28, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਮਕੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"