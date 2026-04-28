ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਭਖਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ

ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕਾ (X@officeofssbadal)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 28, 2026 at 3:56 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ DFCCIL ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੋਏ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।"

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸ਼ੰਭੂ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ-ਪਟੜੀ ਤਬਾਹ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ‘ਚ ਬਲਾਸਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ ਮਿਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ! ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ-ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ! ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ-ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ। MPਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ “ਗੱਦਾਰ” ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ-ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਸੂਬਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ! ਕੱਚਾ DGP ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ‘ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ-ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ!" ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ-ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੋਗੇ? ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹਿੰਦ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਤੱਕ, ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੋਸਟ (X@BJP4Punjab)

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਓ!"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪੋਸਟ (X@SukhpalKhaira)

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਸ਼ੰਭੂ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ…ਸਰਹਿੰਦ ‘ਚ ਬਲਾਸਟ…ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ … ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਵਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦਰਦ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ' ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ! ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ CM ਜਵਾਬ?"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਮਕੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"



