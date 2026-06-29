"ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ, ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ", ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : June 29, 2026 at 4:50 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੇਅਬਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"
"ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
"ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ"
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।