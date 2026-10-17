ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
Published : October 17, 2026 at 3:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
Chandigarh: The Punjab and Haryana High Court allowed the Punjab CM Bhagwant Mann to visit France after the Centre rejected his travel request citing security concerns and no invitation. Additional Advocate General Ferry Sofat says, "The permission was sought for an agriculture-related event in France starting on October 17, where Markfed was organising an event and the CM was supposed to attend..."— IANS (@ians_india) October 16, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ… ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ… ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ… ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ…. ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ https://t.co/Aoo9Jugn5y— Punjab Congress (@INCPunjab) October 17, 2026
,"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"- ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ,ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, "ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
Business trip to Paris or birthday getaway? Punjab CM’s France visit coincides with his birthday. Is he planning a birthday trip in the name of official visit. Official delegation or family outing? Bhagwant Mann's wife is also a part of the delegation. Generally wives are not allowed in the official delegation. who is footing the bill? What are the rules? Why should Punjab’s taxpayers be paying for Bhagwant Mann's family vacation. Where is the official invitation? Bhagwant Mann has not received any formal invitation from France government. The invitation is extended to MARKFED for exhibition. Punjab says it’s about SIAL, the global food fair. But if MARKFED has a stall, does it really need the CM to fly all the way to Paris? Punjab deserves answers. #BhagwantMannParisVisit #PunjabDeservesAnswers— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) October 17, 2026
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੰਜ਼
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਸਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਦਰਬਾਰੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਰਮਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ !* ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8PM ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ! ਫਿਰ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ! ਅੱਜ ਸਤੌਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੈ! ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਐਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਦੀ! ਬਹਾਨਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮੇਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ! ਇੱਧਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ - "ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ!" ਸਾਰਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ! ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ , ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ! ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ! ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ 8PM ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੁਗਨੂੰ ਮਸਤ ਮਸਤ ਜੀ'।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀ।"
Whenever Punjab has faced a major crisis, CM @BhagwantMann has been away from the state. • August 2025: While Punjab battled devastating floods, Bhagwant Mann was in Tamil Nadu. • October 2026: As Punjab faces serious law-and-order concerns following the murder of Anti Drug Activist Shaheed Bhai Parvinder Singh Jhotta, Mann is preparing to travel to France. When Punjab is in crisis, why is its Chief Minister away from the state? Punjab needs leadership on the ground, accountability and justice not another foreign trip while people are demanding answers.— Akali Dal Waris Punjab De (@officialadwpd) October 17, 2026
The Punjab and Haryana High Court has allowed the Punjab government’s petition challenging the Centre’s denial of political clearance for Chief Minister Bhagwant Mann’s visit to France. Mann was scheduled to lead an official delegation to Paris from October 15 to 21 for an international food fair to promote Markfed products. The state argued that all logistics were in place and the external affairs ministry had arbitrarily rejected clearance without giving reasons. Opposing the plea, the Centre cited grave security concerns, stating intelligence inputs pointed to threats against Mann from radical groups operating abroad, alongside difficulties in securing the crowded event. After hearing both sides, the High Court allowed the state's petition.— ANI (@ANI) October 16, 2026
ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ CM ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, PM ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਵਧਾਈ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ 53ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"