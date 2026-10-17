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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

CM Mann France Visit Controversy
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ (x@BhagwantMann)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2026 at 3:33 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ… ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ… ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੋਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ,ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ETV BHARAT)



,"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"- ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ,ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ




ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, "ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੰਜ਼

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਸਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਦਰਬਾਰੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਰਮਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ !* ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8PM ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ! ਫਿਰ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ! ਅੱਜ ਸਤੌਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੈ! ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਐਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਦੀ! ਬਹਾਨਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮੇਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ! ਇੱਧਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ - "ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ!" ਸਾਰਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ! ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ , ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ! ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ! ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ 8PM ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੁਗਨੂੰ ਮਸਤ ਮਸਤ ਜੀ'



ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀ।"

ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ?ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 'SIAL' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਮਾਰਕਫੈੱਡ' ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ CM ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, PM ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਵਧਾਈ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ 53ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

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ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰਾ
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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
CM MANN FRANCE VISIT CONTROVERSY

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