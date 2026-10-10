ਚਿਤਕਾਰਾ-LPU ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ' APP

ਚਿਤਕਾਰਾ-LPU ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ' APP
ਖੰਨਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗਿੰਗ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : October 10, 2026 at 12:59 PM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) : ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ’ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਛੇੜਛਾੜ, ਰੈਗਿੰਗ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ SSP ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
'ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ'
ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।'
ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ
‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ’ ਤਹਿਤ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’ ਦੂਜਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਛੇੜਛਾੜ, ਰੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ SSP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ
QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ SSP ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। QR ਕੋਡ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
‘ਕਨੈਕਟ, ਡਿਟੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ’ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ‘ਕਨੈਕਟ, ਡਿਟੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ’, ਭਾਵ ਜੁੜਨਾ, ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ‘ਕਨੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ
‘ਡਿਟੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
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