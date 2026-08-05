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ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।

jagraon crime
ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 10:36 AM IST

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ਜਗਰਾਉਂ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰਾਏਕੋਟ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ।" ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਰਾਏਕੋਟ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਈਟੀਆਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।"

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸਨੀ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ, ਲਾਡੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

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