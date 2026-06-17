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ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ 29 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ।

mansa murder
ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 2:19 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 29 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)

ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 29 ਸਾਲਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆਪੁਰ ਖੁਰਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰਿਆਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਾਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। - ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

mansa murder
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਉਧਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

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ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ
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