ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ! ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੀੜਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ"।
Published : April 29, 2026 at 1:09 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਦੇ ਘਰ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਭਰਤੀ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘੇਰ ਕੇ 5-6 ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹਨ। 5-6 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਿਤਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਉਧਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਪੀ ਡੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ, "ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"