ETV Bharat / state

ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਵਾਈ ਜਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

FIRE BREAKS OUT IN AMRITSAR HOUSE
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 19, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ 116 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਨ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਨ ਆਹੂਜਾ ਲਗਭਗ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਆਦਮੀ (Etv Bharat)

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 166 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਨ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਨ ਆਹੂਜਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ

ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪੂਰ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਰਾਖ

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਗਾੜਾ ਧੂੰਆ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

TAGGED:

PUNJABI NEWS
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
AMRITSAR NEWS
PUNJAB NEWS
AMRITSAR HOUSE FIRE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ, ਬੇਜਾਨ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹ ਤੇਲ, ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.