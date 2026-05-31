ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ।

YOUTH MISSING IN AJNALA
ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 31, 2026 at 2:21 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ (29 ਮਈ) ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। "

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

"ਨਾਲ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ"

ਉੱਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 5-6 ਦੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।"

ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।

