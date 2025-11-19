ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ, ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਤੇ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ, ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਤੇ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਰਿੰਕੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ।
Published : November 19, 2025 at 9:17 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿੰਕੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨਿਲ ਤੇ ਗੋਪੀ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੱਕ...
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿੰਕੂ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸ ਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਖੂਨੀ ਝੜਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਪੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿੰਕੂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿੰਕੂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 17 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਐਸਐਚਓ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।