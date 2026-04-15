ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮਐਲਏ।
Published : April 15, 2026 at 2:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।- ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।"
ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।"