ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : July 30, 2026 at 6:23 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਰਨਾ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਏ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
20 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।"
ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਕਰੀਬ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਫੋਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣ।"
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਉਧਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"