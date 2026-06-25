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ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਚਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ।

Encounter batala police
ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 1:19 PM IST

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ਬਟਾਲਾ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਵੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Encounter batala police
ਪੁਲਿਸ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ (ETV Bharat)

ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦਕਿ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

Encounter batala police
ਪੁਲਿਸ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ (ETV Bharat)

ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਜਾਲਾ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖਜਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

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BATALA POLICE ENCOUNTER
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