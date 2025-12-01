ਵਿਸ਼ਵ ਏਡਜ਼ ਦਿਵਸ: ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹੈ ਏਡਸ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੱਡਬੀਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ...
Published : December 1, 2025 at 5:30 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 40.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਐਚ ਆਈਵੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 39.4 ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
2024 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ 6 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ HIV ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 6 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਚਆਈਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਸਕ ਵੀ ਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ।
'ਐਚਆਈਵੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ'
ਐਚਆਈਵੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Needle Exchange Programs) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨਜੀਓ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਐਚਆਈਵੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਐਚਆਈਵੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਿੰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਏਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਨਸ਼ਾ’
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Needle Exchange Programs) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਿੰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਿੰਜ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ ਹਾਂ।"
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆ ਸਰਿੰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਿੰਜਾ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਏਜਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।" - ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ
'ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ'
ਗੰਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਨਾ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਰੀਨਾ ਕਲਿਆਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ
ਰੀਨਾ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Needle Exchange Programs) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਜਰੂਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।