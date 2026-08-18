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ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਾੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਪੈ ਗਿਆ ਗਾਹ, ਰੋਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ

ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਈ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਾੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Ferozepur marriage hungama
ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2026 at 10:13 PM IST

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ (etv bharat)

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਸਰ ਗਿਆ ਮਾਤਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾੜੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ...ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚੂੜਾ ਪਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਓਂ ਹੀ ਬਰਾਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਓਂ ਹੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੈਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਕਲ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤਰਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰੀ ਲਾੜੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੀ।"

ਲਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

'ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਇਜੱਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਇਜੱਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ

ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਆਹ ਹੰਗਾਮਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾੜਾ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਿਆ
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