ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੇਲੇਂਟਾਇਨ ਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਏ ਇਕੱਠੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 13, 2026 at 4:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈਲੇਨਟਾਇਨਸਡੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੀਆਂ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਂਟਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਲ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਲਿਪ ਆਦਿ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਫੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉੰਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।