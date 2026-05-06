ETV Bharat / state

ਸ਼ਿਵ ਕਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਅੱਜ 53ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

BATALA SHIV KUMAR BATALAVI BARSI
ਸ਼ਿਵ ਕਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਜਿਆ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 6, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਟਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ " ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਖੱਟੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ 53ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਜਿਆ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ (ETV BHARAT)

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ:

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ 1936 ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਲੋਹਟੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੰਕਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ( ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਪਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਮੌਤ 6 ਮਈ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ:

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ,ਲਾਜਵੰਤੀ,ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ,ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ,ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਰਹੜਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਲੂਣਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ:

'ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ' ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ (ਦਰਦ) ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਲੂਣਾ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਵਿ-ਨਾਟਕ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ'

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਮ ਨੇ ਬਟਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਖਿਆ। 6 ਮਈ 1973 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 53 ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ।


ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ:


ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਲਗਦੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂੰਹਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਗਦੇ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਕਣ
ਪੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ
ਚੂਰੀ ਪਾਵਣ ਕਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ
ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਗਲ ਲਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਕਣ
ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ
ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਖਿਡਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ
ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ
ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਵਾਂ
ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ
ਜਿਉਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆ ਛਾਵਾਂ

'ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ'

ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ | ਡਾ ਐਸ ਐਸ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

'ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਰੰਗ'

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਣਾ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਰਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ'

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਇਸ ਸਹਿਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



TAGGED:

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਰਸੀ
ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ
ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ
SHIV KUMAR BATALAVI
BATALA SHIV KUMAR BATALAVI BARSI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.