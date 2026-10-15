ਨਰਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ
ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨਵਮੀ ਮੌਕੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 15, 2026 at 4:18 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ (ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਜਰੀ): ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਮੀ-ਨਵਮੀ ਮੌਕੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੂਰੇ 9 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 29,999 ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦਕਿ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।
ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵੇਦੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦਕਿ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ
ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨਵਮੀ ਮੌਕੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਵਾ, ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਖੀਰ, ਦਹੀਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ, ਫਲ, ਦਕਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੈਸਮੀਨ ਜੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਰਾਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੈਸਮੀਨ ਜੈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਨਵਮੀ ਮੌਕੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ, ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੜੀ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਕਲੇਟ, ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਤਾ
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲਦੇਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਕੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਜੈਯੰਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।