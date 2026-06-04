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ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ: ਹੁਣ ਤੱਕ 1600 ਜੰਗਲ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਉਪਰਾਲੇ

ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

EcoSikh organization
ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 4, 2026 at 6:44 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 6:54 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਜੰਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਕ 0.67 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਰੱਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 1600 ਜੰਗਲ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ (Etv Bharat)

ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ

ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ 1640 ਜੰਗਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

World Environment Day 2026
ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ (Etv Bharat)

"ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਰੱਖਤ"

ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਰਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਆਵਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 550 ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰੱਖਤ ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

World Environment Day 2026
ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਗ (Etv Bharat)

"ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ

WORLD ENVIRONMENT DAY 2026
ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ"

ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁਣ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 43 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲਗਭਗ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਰੱਖਤ ਦੇਸੀ ਅੰਬ, ਕਿੱਕਰ, ਟਾਲੀ, ਨਿੰਮ, ਅੰਵਲਾ, ਪਿੱਪਲ, ਜਾਮੁਨ, ਬਬੂਲ, ਬੇਰੀ, ਜੰਡ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ।

EcoSikh organization
ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਜੰਗਲ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ?

ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਰੱਖਤ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰੱਖਤ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

World Environment Day 2026
ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ (Etv Bharat)

"ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ

World Environment Day 2026
ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰੱਖਤ (Etv Bharat)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ

ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

World Environment Day 2026
ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ (Etv Bharat)

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Last Updated : June 4, 2026 at 6:54 PM IST

TAGGED:

COSIKH PAU LUDHIANA
ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 2026
ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ
ECOSIKH ORGANIZATION
WORLD ENVIRONMENT DAY 2026

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