ਤਿਓਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਕੱਢਵਾਏ ਵੱਟ! ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ
ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਮੌਕੇ ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ।
Published : October 18, 2025 at 2:28 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 2:39 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਿਓਹਾਰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ 24 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਲੱਖ, 32 ਹਜ਼ਾਰ, 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ, ਪਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ 90 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1 ਲੱਖ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ. ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"