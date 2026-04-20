ਲੱਭ ਗਿਆ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਮਤ...
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 20, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 5:13 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ B520729 ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜੇਤੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
"ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ"
ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ ਜਰੂਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।"
"ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸਾ"
ਲਾਟਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
"80 ਸਾਲ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਮਤ "
ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਜਾਵੇ।"
ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਸਾਖੀ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਡਰਾਅ ਲੰਘੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ B520729 ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਡਰਾਅ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲਾਟਰੀ ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 55 ਤੋਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਡੀ 55 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਉੱਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ B520729" ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।"