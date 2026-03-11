ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਹਾ- ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਹਾ- ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ...
Published : March 11, 2026 at 10:43 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 55 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਵੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼
2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2024 ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2025 ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2026 ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣੇਗੀ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਟਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
"ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ"।
"ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲਗਾਇਓ"
ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ GST ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲਗਾਇਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ।"
"ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ "ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ" ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ?"- ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ
"ਗੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ'।
"ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।"