ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ OLA ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੁੱਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : June 18, 2026 at 1:53 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਲਾ ਕੈਬ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ 'ਏਐਨਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਰੂਲਜ਼, 2025' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
- ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਚਾਰਜ ਮਾਡਲ: ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ: ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਬ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਬ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਏ।
- ਓਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਈਡ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਓਲਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਕੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।