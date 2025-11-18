ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਰਕਬਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਥਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਰਕਬਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 18, 2025 at 8:10 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1970-75 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਆ ਰਕਬਾ
ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 194.63 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 170.73 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 166.89 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2030 ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ 69.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 50 ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 347 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ 'ਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। - ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਇਆ-ਤੋਰੀਆ, ਗੋਬੀ ਸਰੋਂ ਆਦਿ ਆਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਕਮ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਖਰਦੀਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ
ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੌਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਲਾਉਣੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2000-01 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 0.88 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010-11 'ਚ 0.73 ਲੱਖ ਟਨ, ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 0.61 ਲੱਖ ਟਨ, ਸਾਲ 2018-19 'ਚ 0.56 ਲੱਖ ਟਨ, ਸਾਲ 2019-20 'ਚ 0.59 ਲੱਖ ਟਨ, ਸਾਲ 2020-21 'ਚ 0.59 ਲੱਖ ਟਨ, ਸਾਲ 2021-22 'ਚ 0.75 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 0.80 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਕੋਪ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਜਿਥੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।