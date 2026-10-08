ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ? ਘਟ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ? ਘਟ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 8, 2026 at 8:10 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26,600 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੀ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ (THR) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਆ, ਖਿਚੜੀ, ਪੰਜੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰਮੁਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਲਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"-ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ?
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵਸ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੌਸਟਿਕ ਆਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।"
"ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।"-ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਬੋਲੀ?
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੌਸਟਿਕ ਆਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੌਸਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"-
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਆ ਗਈ।"
"ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬੈਠਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਆ, ਖਿਚੜੀ,ਪੰਜੀਰੀ, ਮੁਰਮਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।"-ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ
ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ?
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ "ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ SPARSH ਬਿੱਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ?
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੇਕ-ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।"