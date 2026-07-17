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ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਖੇਪ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !

ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Heroin recovered from student in Ferozepur
ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਖੇਪ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 10:30 PM IST

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਅਤੇ "ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਵਾਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਨਟੀਐਫ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ETV BHARAT)

'ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ'

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।"- ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਏਆਈਜੀ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ

Heroin recovered from student in Ferozepur
ਹੈਰੋੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV BHARAT)

ਜਲਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ?

ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਅੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।"

Heroin recovered from student in Ferozepur
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ (ETV BHARAT)

TAGGED:

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
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FEROZEPUR HEROIN RECOVERED STUDENT
FEROZEPUR HEROIN RECOVERED STUDENT

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