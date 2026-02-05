ETV Bharat / state

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਗਾਇਬ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਚਾਚੋਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਸੂਟ ਅਤੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ।

Theft in jaggo function
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਗਾਇਬ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 5, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਚਾਚੋਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ "ਜਾਗੋ" ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਨਆਰਆਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਚੋਕੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ।

20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ (ETV Bharat)

ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਬੈਗ ਗਾਇਬ

ਐਨਆਰਆਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚਾਚੋਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ "ਜਾਗੋ" ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਇਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਟ ਅਤੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

"ਉਸ ਨੇ ਪਰਸ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਗੋ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"

-ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੀੜਤ NRI ਔਰਤ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤੱਥ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਦਿਖੇ ਜੋ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ

ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

