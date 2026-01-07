ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 7, 2026 at 6:13 PM IST
ਖੰਨਾ: ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
'ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ'
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ।
'ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ'
ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੀਅ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ।'
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।- ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸਰਪੰਚ
'ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।