ਡੱਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ, ਦੇਖੋ ਖੌਫਨਾਕ ਵੀਡੀਓ

ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਢਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ।

Published : December 31, 2025 at 3:32 PM IST

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਅਬੋਹਰ) : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਢਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਨਆਰਆਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂੰ ਵਜ੍ਹੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਢਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਨਆਰਆਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ। (ETV Bharat)

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗੋਲੀ ?

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਲੋਡਿਡ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨਆਰਆਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ

ਐਨਆਰਆਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸੋਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

