'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ'

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

special teachers recruitment
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 27, 2025 at 5:59 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਭਰਤੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3600 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਹਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਾਇਕੋਲਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3600 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੌਰਾਨ 725 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 12 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 187 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਤਰ 160 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਾਇਕੋਲਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਭਰਤੀ
PUNJAB SPECIAL TEACHERS
RECRUITMENT SPECIAL TEACHERS
SPECIAL TEACHERS RECRUITMENT

