ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀ ਲਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਗਿਣਾਏ ਫਾਇਦੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬ। ਗਿਣਾਏ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ।
Published : November 17, 2025 at 12:41 PM IST
[ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੁੰਬੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀ ਲਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਿਆ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਕਿਸਾਨ
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਗਿਣਾਏ ਫਾਇਦੇ
- ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬ
ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨਾਲ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਾਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਬਾਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।