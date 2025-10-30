ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਉਠੋਗੇ- 'ਵਾਹ'
No Stubble Burning: ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ।
Published : October 30, 2025 at 2:30 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਾਥ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਇੱਕ 13 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਡੰਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਨਣਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਡੰਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਡੰਪ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੈ।"
- ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ
ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ?
ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਰੀਬ 4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।'
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਬਰਨਾਲਾ ਫਾਰਮਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਡੰਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫ਼ਾਇਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊ ਬਰਨਾਲਾ ਫਾਰਮਜ਼ ਕੰਪਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।