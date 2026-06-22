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ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ,ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ...

ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Nitin Nabin Ludhiana
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 11:04 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (etv bharat)

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ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਬਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਉਤਰਾਂਗੇ।’’

  • "ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। "-ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਲਾਤ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਇਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲਨ ਫਲਾਇਟਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੱਚੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਹਨ, ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

  • "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁੱਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਬਲ –ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।-"ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤੰਜ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਿੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਤਰੁਣ ਝੁੱਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਝੁੱਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ , ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੈਲੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।"

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