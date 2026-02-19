ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਵੇਗਾ।
Published : February 19, 2026 at 7:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NH-205A ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 6-ਲੇਨ, ਐਕਸੈਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਪਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1,463.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਵੇਗਾ।
"ਇਹ NH-44, NH-205A ਅਤੇ NH-152 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।"-ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
📢Punjab🛣️— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 19, 2026
In Punjab, we have approved ₹1,463.95 crore for the construction of a 6️⃣-lane, access-controlled greenfield spur linking the Ambala–Chandigarh section of NH-205A with the Zirakpur Bypass.
As part of the Tricity Ring Road project, the corridor will decongest key…
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
Thank you Hon’ble @nitin_gadkari ji for prioritizing the progress of Punjab!— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) February 19, 2026
Gratitude for sanctioning ₹1,463.95 Cr for the 6-lane Greenfield Spur on NH-205A — a transformative step under the Tricity Ring Road project.
✅ Decongesting Chandigarh, Mohali & Panchkula
✅ Faster…
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ₹1,463.95 ਕਰੋੜ
- ਸੜਕ: 6-ਲੇਨ ਐਕਸੈਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਪਰ
- ਕਨੈਕਸ਼ਨ: NH-205A (ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) → ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ
- ਹਿੱਸਾ: ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ:
- ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਘਟੇਗਾ
- ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- NH-44, NH-205A, NH-152 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਘਟੇਗਾ
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸ਼ਿਮਲਾ) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
- ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ
- ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ IT ਸਿਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ 31 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਮਾ 6-ਲੇਨ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।