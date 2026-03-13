ETV Bharat / state

ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, ਪੜ੍ਹੋ

NITI AAYOG REPORT
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (Etv Bharat GFX Team)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ' (Financial Health Index) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 12.4 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NITI AAYOG REPORT
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ (NITI AAYOG REPORT)

ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛੜੀ ਹਾਲਤ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਓਡੀਸ਼ਾ 73.1 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12.4 ਦਾ ਸਕੋਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 34.5 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2022-23) ਦੇ 10.7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 12.4 ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

NITI AAYOG REPORT
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ (pdf pb chd niti ayog on punjab 24)

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ' (Debt Index) ਸਿਰਫ਼ 2.1 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GSDP) ਦੇ 48 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ' (Financial Stress) ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

NITI AAYOG REPORT
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ (NITI AAYOG REPORT)

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ

ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Quality of Expenditure) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੋਰ ਮਹਿਜ਼ 8.1 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

NITI AAYOG REPORT
ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ (NITI AAYOG REPORT)

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  1. ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ: ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  2. ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  3. ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣਾ: ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕੇ।
  4. ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (Debt-to-GSDP) ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 44.47% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (Revenue Deficit Grants) ਵਿੱਚ 62% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ (Own Tax Revenue) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਨੇ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 11.87% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (10%) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ SDG ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 8 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ
LATEST STATISTICS FROM NITI AAYOG
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
POLICY COMMISSION
NITI AAYOG REPORT

