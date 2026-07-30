SPECIAL: ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਮਾਈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ,ਪਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 30, 2026 at 2:33 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ "Roadmap For Building India As A Leading BioEconomy Powerhouse By 2035" ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG), ਐਥਨੋਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ?
NITI Aayog ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'AgriBio 2.0' ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2026 ਤੋਂ 2035 ਤੱਕ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ BioEconomy Growth Fund ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, CBG ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਇਓ-ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ (FOM) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੂੰ (ਸੰਤਰੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਿੰਨੂੰ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿੰਨੂੰਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੀਮਾ ਬੋਇਲਰ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025 State Action Plan ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (1.95 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 12.70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (In-situ), 5.96 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ, CBG, ਐਥਨੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ (Ex-situ) ਅਤੇ 0.86 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ CBG, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ 2G ਐਥਨੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ 57 CBG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2G ਐਥਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ CBG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ?
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ, CBG ਅਤੇ ਐਥਨੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ C2+50% MSP ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। -ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
ਐਥਨੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ?
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਐਥਨੋਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੀਮਾ ਬੋਇਲਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ, CBG, ਐਥਨੋਲ ਅਤੇ ਬੋਇਲਰ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਬਦਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਇਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਕਰੀਬ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਕਮਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਸੀਬੀਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। - ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੀਮਾ ਬੋਇਲਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਢਾਂਚਾ
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ IOCL ਦਾ 2G ਐਥਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਐਥਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ CBG ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਐਥਨੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ?
ਗ੍ਰੀਨ ਗੋਲਡ ਟੈਕ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੈਭਵ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ CRISPR ਅਤੇ Gene Editing ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ISRO ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 71,304, 2022 ਵਿੱਚ 49,922, 2023 ਵਿੱਚ 36,663, 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ Fire Counts ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੜੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ।