ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ

ਨਿਰਵੈਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ।

SRI AKAL TAKHT SAHIB
ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 10, 2025 at 1:10 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵੈਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਨਿਰਵੈਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ (ETV Bharat)

ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ।" - ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਵੈਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਥਾ ਯੂਕੇ

ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

