ETV Bharat / state

ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ !

ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੈੱਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Ranjit Kaur Bhabhi Controversy
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ 'ਚੁੰਮੇਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV BHARAT)

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦਰ ਚਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ।

'ਭਾਬੀ' ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ...

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ 'ਭਾਬੀ' ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ਼ਜ ਉੱਤੇ ਵਿਊ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

ਭਾਬੀ ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦ
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਬੀ VS ਨਿਹੰਗ
NIHANG SINGHS VS RANJIT KAUR BHABHI
RANJIT KAUR BHABHI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.