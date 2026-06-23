ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ? ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ? ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : June 23, 2026 at 7:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੀਸੀਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
"ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ , ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"- ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਗੂ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ !
ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਵੇਖ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
"ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।"-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੀਸੀਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਢਾਬੇ’ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।